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Örebro. Illustrationsbild. (TT)
Fallet "Elsa"

S-topp tar timeout medan fallet ”Elsa” granskas

Av Joel Malmén
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Carina Toro Hartman (S), socialnämndens förste vice ordförande i Örebro, tar timeout från sina politiska uppdrag under granskningen av fallet ”Elsa”. Det rapporterar SVT Nyheter Örebro.

– Det är ett klokt beslut, att ta en timeout medan hon utreds så att ingen kan misstänka att man påverkar någon utredning, säger den lokala S-ordföranden Denis Begic.

Tidigare i dag rapporterades att fyra handläggare anmält socialförvaltningen enligt lex Sarah.

Fallet ”Elsa” — det gäller saken

  • Nioåriga ”Elsa” tvångsomhändertogs och isolerades från sina föräldrar i Örebro sommaren 2025 efter en orosanmälan från sjukvården.
  • Flickan placerades i jourhem och fick endast kommunicera med föräldrarna via handskrivna brev som socialtjänsten granskade.
  • Två domstolar ansåg att det saknades stöd för misstankarna om barnmisshandel, men ställde sig ändå bakom socialtjänstens beslut om tvångsvård.
  • I våras beslutade socialnämnden i Örebro att ”Elsa” skulle få återvända hem eftersom vårdplanen ansågs uppfylld.
  • Föräldrarna har JO-anmält domstolarna och fyra handläggare har anmält socialförvaltningen för brister i utredningen av fallet.
Begic: ”Carina kontaktade mig”
tv+text · Sveriges Television
”Elsa” fick bo på hemlig adress utan fysisk kontakt med sin familj i flera månader
Sveriges Television
Enligt anmälarna läste socialtjänsten olovligen flickans brev till sina föräldrar
Aftonbladet
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