S-topp tar timeout medan fallet ”Elsa” granskas

Carina Toro Hartman (S), socialnämndens förste vice ordförande i Örebro, tar timeout från sina politiska uppdrag under granskningen av fallet ”Elsa”. Det rapporterar SVT Nyheter Örebro.

– Det är ett klokt beslut, att ta en timeout medan hon utreds så att ingen kan misstänka att man påverkar någon utredning, säger den lokala S-ordföranden Denis Begic.

Tidigare i dag rapporterades att fyra handläggare anmält socialförvaltningen enligt lex Sarah.