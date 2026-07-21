S-topp tar timeout medan fallet ”Elsa” granskas
Carina Toro Hartman (S), socialnämndens förste vice ordförande i Örebro, tar timeout från sina politiska uppdrag under granskningen av fallet ”Elsa”. Det rapporterar SVT Nyheter Örebro.
– Det är ett klokt beslut, att ta en timeout medan hon utreds så att ingen kan misstänka att man påverkar någon utredning, säger den lokala S-ordföranden Denis Begic.
Tidigare i dag rapporterades att fyra handläggare anmält socialförvaltningen enligt lex Sarah.
Fallet ”Elsa” — det gäller saken
- Nioåriga ”Elsa” tvångsomhändertogs och isolerades från sina föräldrar i Örebro sommaren 2025 efter en orosanmälan från sjukvården.
- Flickan placerades i jourhem och fick endast kommunicera med föräldrarna via handskrivna brev som socialtjänsten granskade.
- Två domstolar ansåg att det saknades stöd för misstankarna om barnmisshandel, men ställde sig ändå bakom socialtjänstens beslut om tvångsvård.
- I våras beslutade socialnämnden i Örebro att ”Elsa” skulle få återvända hem eftersom vårdplanen ansågs uppfylld.
- Föräldrarna har JO-anmält domstolarna och fyra handläggare har anmält socialförvaltningen för brister i utredningen av fallet.
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