Handläggare slår larm om brister efter fallet ”Elsa”
Fyra handläggare anmäler sin egen socialförvaltning i Örebro för hanteringen av nioåriga ”Elsa”, som tvångsomhändertogs och isolerades från sina föräldrar. Det rapporterar SVT Nyheter.
Handläggarna anklagar Socialförvaltningen för att inte ha utrett fallet ordentligt och i stället tagit sjukvårdens uppfattning för given.
”Elsa” omhändertogs förra sommaren enligt LVU efter en orosanmälan från en läkare om barnmisshandel, trots att två domstolar ansåg att det inte fanns stöd för läkarens misstankar.
I våras fick ”Elsa” komma hem igen.
Fallet ”Elsa” — det gäller saken
- Nioåriga ”Elsa” tvångsomhändertogs och isolerades från sina föräldrar i Örebro sommaren 2025 efter en orosanmälan från sjukvården.
- Flickan placerades i jourhem och fick endast kommunicera med föräldrarna via handskrivna brev som socialtjänsten granskade.
- Två domstolar ansåg att det saknades stöd för misstankarna om barnmisshandel, men ställde sig ändå bakom socialtjänstens beslut om tvångsvård.
- I våras beslutade socialnämnden i Örebro att ”Elsa” skulle få återvända hem eftersom vårdplanen ansågs uppfylld.
- Föräldrarna har JO-anmält domstolarna och fyra handläggare har anmält socialförvaltningen för brister i utredningen av fallet.
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