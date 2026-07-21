Handläggare slår larm om brister efter fallet ”Elsa”

Fyra handläggare anmäler sin egen socialförvaltning i Örebro för hanteringen av nioåriga ”Elsa”, som tvångsomhändertogs och isolerades från sina föräldrar. Det rapporterar SVT Nyheter.

Handläggarna anklagar Socialförvaltningen för att inte ha utrett fallet ordentligt och i stället tagit sjukvårdens uppfattning för given.

”Elsa” omhändertogs förra sommaren enligt LVU efter en orosanmälan från en läkare om barnmisshandel, trots att två domstolar ansåg att det inte fanns stöd för läkarens misstankar.

I våras fick ”Elsa” komma hem igen.