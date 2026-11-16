President Donald Trump visade upp sina ”ömsesidiga tullar” den 2 april 2025 utanför Vita huset.

Dollarn har nu återhämtat hela tappet i spåren av Donald Trumps tullchock under den så kallade befrielsedagen i april förra året.

Bakom den amerikanska valutans revansch ligger en motståndskraftig amerikansk ekonomi, stigande räntor och AI-boomen, skriver Bloomberg.

Bank of Americas strateger konstaterar att ”sell America”-debatten om att sälja amerikanska tillgångar har svalnat. ”Diskussionen om att minska beroendet av dollarn har nästan helt hamnat i skymundan när AI dominerar allt”, skriver de i en analys.

På måndagskvällen kostar en dollar 10,10 kronor. Samtidigt handlas euron på den lägsta nivån mot dollarn sedan ”befrielsedagen”.