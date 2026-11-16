Dollarn har hämtat igen raset efter Trumps tullchock
Dollarn har nu återhämtat hela tappet i spåren av Donald Trumps tullchock under den så kallade befrielsedagen i april förra året.
Bakom den amerikanska valutans revansch ligger en motståndskraftig amerikansk ekonomi, stigande räntor och AI-boomen, skriver Bloomberg.
Bank of Americas strateger konstaterar att ”sell America”-debatten om att sälja amerikanska tillgångar har svalnat. ”Diskussionen om att minska beroendet av dollarn har nästan helt hamnat i skymundan när AI dominerar allt”, skriver de i en analys.
På måndagskvällen kostar en dollar 10,10 kronor. Samtidigt handlas euron på den lägsta nivån mot dollarn sedan ”befrielsedagen”.