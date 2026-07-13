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Arkivbild. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valutamarknaden

Valutastrateg: ”Då mår kronan inte bra”

Av Magnus Eriksson
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Sedan årsskiftet är den svenska kronan den valuta inom G10-länderna som har utvecklats svagast. Det skriver EFN. Sedan årsskiftet har kronan tappat 4,7 procent mot dollarn.

Amanda Sundström, valutastrateg på SEB, säger till sajten att den fortsatta oron i Mellanöstern och en ökad inflationsrisk tynger kronan. Utvecklingen för dollarn och för räntor i USA gynnar inte heller den svenska kronan.

– Amerikanska marknadsräntor stiger och då mår kronan inte bra, säger Sundström till EFN.

Kronan tar nu dessutom stryk av att internationella placerare lånar pengar i svenska kronor, eftersom valutan är svag och räntan låg. Pengarna växlas sedan om till dollar och placeras där de förväntas ge avkastning, till exempel i amerikanska techaktier.

– Detta är en väldigt riskfylld strategi, men den fungerar ju väldigt bra så länge den fungerar, säger Sundström.

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efn.se
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Sveriges Television
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