Wall Street tror inte på euron längre

Analytiker på Wall Street räknar med att euron kommer att försvagas mot dollarn eftersom USA förväntas höja styrräntan mer än euroområdet under det andra halvåret i år.

Euron har tappat mot dollarn de senaste månaderna. En euro kostar nu runt 1,14 dollar, vilket är den lägsta nivån på ett år. Banker som JP Morgan Chase och Morgan Stanley räknar med att den ska ner mot 1,10 under det kommande året.

Tidigare i år kostade en euro nästan 1,20 dollar, vilket var den högsta nivån sedan 2021.

Även den svenska kronan har tappat mot dollarn de senaste månaderna. En dollar kostar i slutet av juni runt 9,73 kronor, nästan en krona mer än i slutet av januari.