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Japans premiärminister Sanae Takaichi kan komma att pressas av den rekordsvaga yenen. (Laurent Cipriani /AP/TT / AP)
Valutamarknaden

Japanska valutan på 40-årslägsta

Av Magnus Eriksson
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Den japanska valutan, yenen, har inte varit så svag mot dollarn som den är nu sedan 1986, rapporterar Bloomberg.

Den svaga valutan gynnar exportbolagen samtidigt som importen blir dyrare, vilket slår mot konsumenter och därmed riskerar att göra premiärminister Sanae Takaichi impopulär.

Den senaste tidens försvagning av valutan har drivits på av farhågor om att Japans centralbank löper större risk än sina globala motsvarigheter att hamna på efterkälken när det gäller att få bukt med inflationen, som utlöstes av den kraftiga uppgången i oljepriserna till följd av kriget i Iran.

Japans chefskabinettssekreterare Minoru Kihara upprepade under en presskonferens på tisdagen att myndigheterna ”står redo att vidta åtgärder när det än behövs”, enligt Financial Times.

Svårt vägval för den japanska centralbanken
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Myndigheterna redo att agera i Japan
Financial Times  · Ofta betalvägg
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