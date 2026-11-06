Labourledaren Chris Hipkins hälsar på en väljare under ett kampanjbesök i Waikanae i Nya Zeeland.

Det är dött lopp inför lördagens parlamentsval i Nya Zeeland, skriver AFP. Höga levnadskostnader och en svag ekonomi har präglat valrörelsen. En sista mätning ger Labour ett knappt övertag.

– Det är ett av de jämnaste valen och ett av de svåraste att förutse under hela min karriär, säger statsvetarprofessorn David Capie till nyhetsbyrån.

Det lilla mittenpartiet Opportunity Party ser ut att ta plats i parlamentet för första gången och kan få en vågmästarroll.

Vallokalerna stänger på lördagsmorgonen svensk tid.