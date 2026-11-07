Knapp ledning för regeringen i nyzeeländska valrysaren
Nya Zeelands regeringskoalition har ett knappt övertag efter lördagens jämna parlamentsval, rapporterar NZ Herald. Men utgången är fortfarande oviss och oppositionen har ännu inte erkänt sig besegrad.
– Vi har en möjlighet att bilda nästa regering, säger premiärminister Christopher Luxon.
Småpartiet Opportunity kan få en avgörande roll i regeringsbildningen. Även särskilda regler för mandatfördelningen kan påverka resultatet. De sista rösterna väntas räknas först om flera veckor.