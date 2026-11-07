Väljare anländer till en vallokal i Auckland i Nya Zeeland på lördagen.

Nya Zeelands regeringskoalition har ett knappt övertag efter lördagens jämna parlamentsval, rapporterar NZ Herald. Men utgången är fortfarande oviss och oppositionen har ännu inte erkänt sig besegrad.

– Vi har en möjlighet att bilda nästa regering, säger premiärminister Christopher Luxon.

Småpartiet Opportunity kan få en avgörande roll i regeringsbildningen. Även särskilda regler för mandatfördelningen kan påverka resultatet. De sista rösterna väntas räknas först om flera veckor.