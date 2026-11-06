Stödet för de två partier som dominerat den nya zeeländska politiken i nära 100 år har djupdykt inför valet på lördag, rapporterar CNN. Varken National Party eller Labour Party samlar över 30 procent i opinionsmätningarna. Många väljare har i stället vänt blicken mot det lilla mittenpartiet Opportunity Party.

Partiet leds av 38-åriga Qiulae Wong, en tidigare hållbarhetskonsult som började engagera sig politiskt för bara ett år sedan. Hon beskrivs som vältalig och går till val på en politik som står både på företagarnas och klimatets sida. Hennes framgångar har jämförts med den tidigare premiärminister Jacinda Arderns plötsliga politiska genombrott, skriver NZ Herald.

Om Opportunity Party klarar 5-procentspärren är det första gången på 30 år som ett nytt parti gör väljs in i parlamentet. Dessutom får partiet sannolikt en vågmästarroll.