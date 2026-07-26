Dragstjärna inviger Pride – har anmält över 300 hot

Dragshowregissören Petter Wallenberg är årets invigningstalare på Stockholm Pride. För TT berättar han att han då kommer att presentera initiativet ”Hatbrottsrådet” som ska hjälpa och stötta brottsoffer som utsatts för hat och hot.

Själv har Wallenberg gjort över 300 polisanmälningar, något som lett till 23 fällande domar.

– Man ställs inför två val. Antingen ger man upp, drar sig undan. Försvinner. Eller så bestämmer man sig för att ta upp kampen. Jag valde det senare, säger Wallenberg till TT.