SD får inte delta i Pride: ”Mest tragiskt”

Sverigedemokraterna är inte välkomna att delta i Stockholms Prideparad på lördag. Det är SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman kritisk till, skriver han till DN.

”Ärligt talat är det här mest tragiskt. Den här organisationen utger sig oftast för att vara inkluderande, men samtidigt tvekar de inte en sekund när de ser chansen att exkludera sverigedemokrater.”

Tasso Stafilidis, ordförande för Stockholm Pride, säger till tidningen att SD:s politik motarbetar hbtq-personers rättigheter och att personer som uttrycker sig nedlåtande om hbtq+ inte bör gå med. Han säger att partiet i stället borde svara på varför de vill delta i paraden.