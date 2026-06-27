Dramatik när VAR snuvade Iran på direktplatsen
Fotbolls-VM:s grupp G avslutades med oerhörd dramatik. Iran mötte Egypten och på tilläggstid såg laget ut att ha gjort ett segermål som skulle ha tagit upp laget på en andraplats i gruppen, vilket hade inneburit avancemang till sextondelsfinal.
Men efter en VAR-granskning dömdes målet bort på grund av en mycket knapp offside. Iran hann därefter med att skapa ytterligare en jättechans, men matchen slutade 1-1.
Därmed är det Egypten som slutar tvåa bakom Belgien och nu får möta Australien i sextondelsfinalen. Iran får invänta andra resultat för att se om man går vidare som en av de bästa grupptreorna.
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