Svensk–irakier i fokus när Senegal utklassningsvann

Senegal höll inte tillbaka i mötet med Irak. I gruppavslutningen lagen emellan vann senegaleserna med hela 5–0.

Men det var dock först i andra halvlek, sedan Irak spelat med en man mindre i nästan en halvlek, som Senegal kopplade det riktiga greppet. Då hade den Sverigefostrade spelaren Rebin Sulaka varit frilägesutvisad i nästan en halvlek och det irakiska försvaret mäktade inte längre med att freda sig.

Pape Gueye blev tvåmålsskytt för Senegal. Tack vare sin förhållandevis starka målskillnad ser laget ut att kunna gå vidare som en av de bästa treorna.