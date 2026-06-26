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Iliman Ndiaye fastställde slutresultatet med sitt 5–0-mål. (Stephanie Scarbrough /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Svensk–irakier i fokus när Senegal utklassningsvann

Av Daniel Persson
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Senegal höll inte tillbaka i mötet med Irak. I gruppavslutningen lagen emellan vann senegaleserna med hela 5–0.

Men det var dock först i andra halvlek, sedan Irak spelat med en man mindre i nästan en halvlek, som Senegal kopplade det riktiga greppet. Då hade den Sverigefostrade spelaren Rebin Sulaka varit frilägesutvisad i nästan en halvlek och det irakiska försvaret mäktade inte längre med att freda sig.

Pape Gueye blev tvåmålsskytt för Senegal. Tack vare sin förhållandevis starka målskillnad ser laget ut att kunna gå vidare som en av de bästa treorna.

Senegal–Irak 5–0 (1–0)

1–0 Habib Diarra (4)

2-0 Ismaila Sarr (56)

3–0 Pape Gueye (59)

4–0 Pape Gueye (71)

5–0 Iliman Ndiaye (82)

Sulaka har en bakgrund i Eskilstuna, Dalkurd, Ljungskile, Syrianska och Brommapojkarna
Expressen
Sannolikheten att Senegal går vidare beräknas till 94,8 procent
Aftonbladet
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