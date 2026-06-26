Just nu: Frankrike tar ledningen direkt

NOR–FRA 0–1 | Matchen har startat i ett rasande tempo där Kylian Mbappé träffade ribban redan i 21:e sekunden. Ett franskt ledningsmål skulle också komma, men först sex minuter senare då Ousmane Dembélé bröt sig fri på högerkanten, tog sig in i straffområden och vinklade in bollen bakom Egil Selvik.

Norge har varit uppe i sporadiska anfall, men Frankrike har tagit ett tidigt kommando om skeendet. I 14:e minuten fick Jørgen Strand Larsen ett läge på volley precis framför målet, men skottet gick över.

Vinnaren i denna match tros ställas mot Sverige i den kommande sextondelsfinalen, vilket dock till viss del också avgörs av utgången i andra matcher.