Just nu: Frankrike tar ledningen direkt
NOR–FRA 0–1 | Matchen har startat i ett rasande tempo där Kylian Mbappé träffade ribban redan i 21:e sekunden. Ett franskt ledningsmål skulle också komma, men först sex minuter senare då Ousmane Dembélé bröt sig fri på högerkanten, tog sig in i straffområden och vinklade in bollen bakom Egil Selvik.
Norge har varit uppe i sporadiska anfall, men Frankrike har tagit ett tidigt kommando om skeendet. I 14:e minuten fick Jørgen Strand Larsen ett läge på volley precis framför målet, men skottet gick över.
Vinnaren i denna match tros ställas mot Sverige i den kommande sextondelsfinalen, vilket dock till viss del också avgörs av utgången i andra matcher.
Matchfakta/Norge–Frankrike 0–1
0–1 Ousmane Dembélé (7)
Laguppställningarna
Norge (4–3–3):
Egil Selvik – Fredrik André Bjørkan, Leo Østigård, Henrik Falchener, Fredrik Aursnes – Kristian Thorstvedt, Patrick Berg, Thelo Aasgaard – Andreas Schjelderup, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb.
Frankrike (4–2–4):
Mike Maignan – Dayot Upamecano, Jules Kounde, Theo Hernandez, Maxence Lacroix – Manu Kone, Aurelien Tchouameni – Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Desire Doue.