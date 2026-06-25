Ecuadors skräll sätter press på Sverige i natt

Ecuador skrällde och vände ett underläge till seger med 2–1 mot favorittippade Tyskland på torsdagskvällen. Matchhjälte blev Gonzalo Plata som sköt in segermålet i den 77:e matchminuten.

Resultatet innebär att Ecuador samlade ihop till fyra poäng och därmed är garanterat en plats i sextondelsfinalen som en av mästerskapets åtta bäst placerade treor.

Skrällen sätter press på Sverige att ta minst en poäng mot Japan om laget vill vara säkert på att gå vidare till slutspelet.

I grupp E:s andra match besegrade Elfenbenskusten Curacao med 2–0. Elfenbenskusten blev därmed tvåa bakom Tyskland i sammanställningen.