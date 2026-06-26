Uppgifter: Haaland bänkas under matchen mot Frankrike

Norska landslaget kastar om startelvan rejält inför kvällens match mot Frankrike, enligt uppgifter till NRK.

Bland annat ska både stjärnspelaren Erling Braut Haaland och kaptenen Martin Ødegaard bänkas.

Enligt uppgifterna är den enda som blir kvar från Senegalmatchens startelva mittfältaren Fredrik Aursnes.

Tränaren Ståle Solbakken har tidigare bekräftat att det ska bli några förändringar i uppställningen inför matchen mot Frankrike.