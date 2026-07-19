21.00: Startelvorna släppta – snart dags för VM-finalen
Snart är det dags. Klockan 21.00 får vi svar på vilket som är världens bästa fotbollslandslag, och startelvorna är släppta.
Spanien hoppas att guldet ska bärgas med samma startelva som i semifinalen mot Frankrike, medan Argentina, med Lionel Messi i spetsen, gör ett par förändringar.
Nahuel Molina, Leandro Paredes och Giuliano Simeone bänkas till förmån för Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul och Nico Gonzalez.
Matchen sänds i TV4:s kanaler.
Lagens startelvor
Spanien: Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Mikel Oyarzabal.
Argentina: Emiliano Martínez – Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González – Lionel Messi, Julián Álvarez.