21.00: Startelvorna släppta – snart dags för VM-finalen

Snart är det dags. Klockan 21.00 får vi svar på vilket som är världens bästa fotbollslandslag, och startelvorna är släppta.

Spanien hoppas att guldet ska bärgas med samma startelva som i semifinalen mot Frankrike, medan Argentina, med Lionel Messi i spetsen, gör ett par förändringar.

Nahuel Molina, Leandro Paredes och Giuliano Simeone bänkas till förmån för Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul och Nico Gonzalez.

Matchen sänds i TV4:s kanaler.