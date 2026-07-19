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Lamine Yamal och Lionel Messi. (Ludvig Thunman/Jon Olav Nesvold/Bildbyrån.)
Fotbolls-VMSlutspelet

21.00: Startelvorna släppta – snart dags för VM-finalen

Av Patrik Dahlin
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Snart är det dags. Klockan 21.00 får vi svar på vilket som är världens bästa fotbollslandslag, och startelvorna är släppta.

Spanien hoppas att guldet ska bärgas med samma startelva som i semifinalen mot Frankrike, medan Argentina, med Lionel Messi i spetsen, gör ett par förändringar.

Nahuel Molina, Leandro Paredes och Giuliano Simeone bänkas till förmån för Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul och Nico Gonzalez.

Matchen sänds i TV4:s kanaler.

Lagens startelvor

Spanien: Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martínez – Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González – Lionel Messi, Julián Álvarez.

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