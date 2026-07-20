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Här lyfter Spanien VM-pokalen. Donald Trump står kvar vid lagets sida, trots Gianni Infantinos försök att få honom ur bild. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMFinalen

Trump vägrade lämna podiet – trots Infantinos försök

Av Marcus Lindén
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Efter att Donald Trump delat ut VM-pokalen till den spanska lagkaptenen Rodri i natt vägrade han att lämna podiet. När Rodri lyfte pokalen stod den amerikanske presidenten i stället kvar med laget, en händelse som har blivit en stor snackis i sociala medier.

Efter att Rodri tagit emot pokalen tycktes han vänta i några sekunder på att Trump skulle gå ur bild, men presidenten hade ingen brådska. Fifa-chefen Gianni Infantino skyndade då tvärs över podiet för att visa bort Trump från spelartruppen.

Men Trump ignorerade Infantinos instruktioner, skriver Fox Sports, som beskriver händelsen som ”smärtsam”. Brittiska The Telegraph kallar det hela för ”pinsamt”. Det innebär att Trump nu för alltid blir en del av den bild som kommer att bli ikonisk i spansk fotbollshistoria, konstaterar Fox.

Ett dominant Spanien vann finalen mot Argentina med 1–0 efter förlängning.

Omni förklararDen perfekta finalen: VM:s bästa anfall mot VM:s bästa försvar

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Se händelsen här
Att Trump stod vid sidan ses åtminstone som en förbättring från klubblags-VM i fjol
www.foxsports.com.au
Ett dominant Spanien vann matchen först efter förlängning
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
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Fotbolls-VMFinalenGianni InfantinoDonald TrumpFifaFotboll