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En färgglad show inledde VM-finalen. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMFinalen

Krönikörer: En final för dem som inte älskar fotboll

Av Daniel Persson
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Spanien är världsmästare och laget var detta mästerskaps otvivelaktigt bästa lag, enligt tidningskrönikörerna. I övrigt finns mycket att önska av den turnering som just avslutats.

Att allt inte står rätt till med fotbollen underströks inte minst på det sätt som också finalen förlöpte. För återigen sattes kärleken till sporten på undantag för andra värden, och det under turneringens viktigaste match.

Aftonbladets Erik Niva tar särskilt upp ”övergreppet till halvtidsshow”, och menar att Fifas allmänna dikeskörning bidrar till att ta uppmärksamhet från Spaniens insats.

”Fotbollen flyger inte på beställning, i synnerhet inte när matchen är alldeles, alldeles för viktig för att tvångsförvisas ner i en förproducerad, strömlinjeformad underhållningsmall”, skriver han.

Expressens Noa Bachner tar också upp de jippoaktiga inslagen under finalen:

”En del överraskades eventuellt av det faktum att en fotbollsmatch ägde rum framför deras ögon.”

Fotbollskanalens Olof Lundh klassar halvtidsshowen som ”skrattretande” och menar att den snarare var till för att blidka dem som inte bryr sig om fotboll.

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