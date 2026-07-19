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Rodri korades till den bäste spelaren i hela turneringen. (Ashley Landis /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFinalen

Storslam för spanska spelare efter turneringen

Av Daniel Persson
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Spanien vann guld, men även på det individuella planet firade de triumfer. De nykorade världsmästarna kammade hem inte mindre än tre individuella priser utöver sina guldmedaljer. Av alla de prestigefyllda priserna gick de bara miste om guldskon – som gick till Kylian Mbappé för hans tio mål i turneringen.

Rodri tilldelades guldbollen som mästerskapets viktigaste spelare, Unai Simon tog hem guldhandsken som bäste målvakt, det efter att bara ha släppt in ett mål i hela turneringen och Barcelonaförsvararen Pau Cubarsi korades till tävlingens bäste unge spelare.

VM-guldet var Spaniens andra i turneringens 96-åriga historia.

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De prisades efter turneringens slut
pressmeddelande · www.fifa.com
Rodri la beslag på guldbollen på Messis bekostnad
www.espn.com
Priset var en revansch för Rodri som missat femton månader på grund av en skada
NY Times  · Ofta betalvägg
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Fotbolls-VMFinalenKylian MbappéFC BarcelonaFotboll