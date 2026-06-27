Just nu: Spanien i ledning mot Uruguay
URU–SPA 0–1 | Uruguay och Spanien drabbar samman i sista omgången i fotbolls-VM just nu. Spanien har lett spelet under den första delen av första halvlek. Precis i slutet av första halvleken tog Spanien också ledningen genom Alex Baena. Det var inget hårt skott, men Fernando Muslera i Uruguays mål förmådde inte att fånga bollen.
För Uruguay är poäng ett måste om inte VM-resan för deras del ska vara över, det trots att laget ännu inte förlorat i VM.
I Spanien mönstras ett lag med Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal på topp.
Uruguay–Spanien 0–1
0–1 Alex Baena (41)
Laguppställningarna
Uruguay (4–5–1):
Fernando Muslera – Sebastian Caceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera, Manuel Ugarte – Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Augustin Canobbio, Maxi Araujo, Jan Manuel Sanabria – Darwin Nunez.
Spanien (4–4–2):
Unai Simon – Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella – Mikel Merino, Alex Baena, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.