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Uruguay möter Spanien. (Natacha Pisarenko /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Just nu: Spanien i ledning mot Uruguay

Av Daniel Persson
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URU–SPA 0–1 | Uruguay och Spanien drabbar samman i sista omgången i fotbolls-VM just nu. Spanien har lett spelet under den första delen av första halvlek. Precis i slutet av första halvleken tog Spanien också ledningen genom Alex Baena. Det var inget hårt skott, men Fernando Muslera i Uruguays mål förmådde inte att fånga bollen.

För Uruguay är poäng ett måste om inte VM-resan för deras del ska vara över, det trots att laget ännu inte förlorat i VM.

I Spanien mönstras ett lag med Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal på topp.

Uruguay–Spanien 0–1

0–1 Alex Baena (41)

Laguppställningarna

Uruguay (4–5–1):
Fernando Muslera – Sebastian Caceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera, Manuel Ugarte – Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Augustin Canobbio, Maxi Araujo, Jan Manuel Sanabria – Darwin Nunez.

Spanien (4–4–2):

Unai Simon – Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella – Mikel Merino, Alex Baena, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

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