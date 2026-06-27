Udda förutsättningar gör att skandal kan upprepas

Mötet mellan Algeriet och Österrike i den sista gruppspelsomgången i fotbolls-VM kan bli en match som inget av lagen vill vinna. Vid seger väntar nämligen Spanien i sextondelsfinal. Slutar matchen däremot oavgjort tar sig båda lagen vidare – och får på pappret lättare motstånd.

SVT:s expert Jonas Eriksson jämför scenariot med skandalmatchen mellan Västtyskland och just Österrike i VM 1982 där båda lagen gick vidare om västtyskarna vann med 1-0. Laget gjorde också mål efter tio minuter och därefter ägnade spelarna resten av matchen åt att bara rulla bollen i sidled till varandra.

Matchen har kommit att kallas ”Skammen i Gijon” och är enligt Eriksson en av fotbollshistoriens största skandaler.

– Det var 80 minuter fotboll som aldrig borde ha spelats, säger Eriksson.