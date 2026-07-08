Drar tillbaka erkännandet efter dödsolyckan i Malmö

Arkivbild från slutet på maj: Blommor och ljus på minnesplatsen för den 15-åriga flicka som dog när hon blev påkörd av en bil på ett övergångsställe.

Den man i 40-årsåldern som körde ihjäl en flicka i 15-årsåldern i Malmö tar tillbaka sitt erkännande och vill frias, rapporterar Sydsvenskan.

Det uppgav han när rättegången inleddes på onsdagen.

Mannen är åtalad för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, brott som han tidigare erkänt. Sedan 2010 har han vårdats för en psykisk störning och bara timmar före olyckan sökte han hjälp på en psykiatrisk akutmottagning.

Under rättegången uppgav mannen att han befann sig i en psykos när flickan kördes ihjäl och att han därför bör frias. Samtidigt medger han att han agerade på det sätt som åklagaren beskriver.

– Hans psykiska tillstånd gör att han inte kan klandras för att den här situationen uppstått, säger försvarsadvokaten Sanna Herlin.