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Arkivbild från slutet på maj: Blommor och ljus på måndagen på minnesplatsen för den 15-åriga flicka som dog när hon blev påkörd av en bil på ett övergångsställe. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Dödsolyckan på Södervärn

Man åtalas för dödsolyckan på Södervärn i Malmö

Av Tomas Ekelund
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En man i 40-årsåldern åtalas för grovt vållande till annans död efter att ha kört på en flicka i 15-årsåldern på Södervärn i Malmö i slutet av maj, rapporterar Sydsvenskan.

Mannen har behandlats för en allvarlig psykiatrisk problematik sedan 2010 och sökte, enligt sin försvarsadvokat Sanna Herlin, hjälp på vuxenpsykiatrins akutmottagning tidigare samma dag.

– Han kommer in, han lämnar sitt körkort, han söker hjälp. Sen går han visserligen därifrån själv, men han menar att de känner till honom, de borde sprungit efter honom, säger hon till tidningen.

Utöver vållande till annans död åtalas mannen även för grov vårdslöshet i trafik. Han har erkänt brotten.

Mannen har genomgått en mindre sinnesundersökning
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TT
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Dödsolyckan på SödervärnMalmöBrottSkåne län