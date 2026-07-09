Rätten: 40-åringen gjorde sig skyldig till dödskörningen

Den man i 40-årsåldern som körde ihjäl en 15-årig flicka i Malmö tog under rättegångens första dag i onsdags tillbaka sitt tidigare erkännande.

Men på torsdagen bedömde tingsrätten att det finns övertygande bevisning för att mannen gjort sig skyldig till de gärningar han åtalas för, rapporterar P4 Malmöhus.

Innan påföljden bestäms ska mannen genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning.