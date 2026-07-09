ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Tingsrätten i Malmö. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Dödsolyckan på Södervärn

Rätten: 40-åringen gjorde sig skyldig till dödskörningen

Av Adam Lindh
Publicerad:

Den man i 40-årsåldern som körde ihjäl en 15-årig flicka i Malmö tog under rättegångens första dag i onsdags tillbaka sitt tidigare erkännande.

Men på torsdagen bedömde tingsrätten att det finns övertygande bevisning för att mannen gjort sig skyldig till de gärningar han åtalas för, rapporterar P4 Malmöhus.

Innan påföljden bestäms ska mannen genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning.

Mannen ska fortsatt sitta häktad
Sveriges Radio
Mannens advokat hävdade att han varit i psykos under häktningstiden, varför erkännandet drogs tillbaka
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen