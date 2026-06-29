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Blommor och ljus vid minnesplatsen för flickan som dog när hon blev påkörd av en bil i Malmö. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
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Psykiatrin i Malmö utreder förloppet innan kraschen

Av Jacob Ruderstam
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Psykiatrin i Malmö inleder en intern granskning för att utreda vad som hände timmarna innan en man i 40-årsåldern körde ihjäl en flicka i 15-årsåldern, rapporterar Sydsvenskan.

Mannen har fått vård för en allvarlig psykiatrisk störning sedan 2010 och sökte hjälp på vuxenpsykiatrins akutmottagning bara timmar innan han körde på flickan vid ett övergångsställe.

”Det är av största vikt att psykiatrin i situationer där vi är inblandade kartlägger förloppet så nära vi kan för att identifiera vad som kunnat göras annorlunda”, skriver Måns Gerle till tidningen.

Mannen har åtalats för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, brott som han erkänner.

Mannen led av en allvarlig psykisk störning vid olyckstillfället
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TT
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Dödsolyckan på SödervärnSkåne länMalmö