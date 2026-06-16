Drömläge – Sverige kan förlora sig vidare i VM

Mycket talar för de svenska fansen kommer att få fira ett VM-avancemang.

Sverige har skaffat sig goda möjligheter att gå vidare från gruppspelet i fotbolls-VM även om laget förlorar både de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan. Det rapporterar Radiosporten.

Detta tack vare att man vann mot Tunisien med hela 5-1 och därmed har en fin målskillnad, och att även de bästa grupptreorna går vidare.

Vid fem av sex EM och VM där samma regler använts har det räckt med tre poäng och plus minus noll i målskillnad för att ta sig vidare.