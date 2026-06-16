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Svenska spelarna klappar om varandra efter ett mål. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Nästan en miljon tittare såg Sverige besegra Tunisien

Av Anders Hovne
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Många svenskar gick upp i ottan för att se Sverige besegra Tunisien med 5-1 i premiären i fotbolls-VM. Enligt mätföretaget MMS tittade 731 000 personer på matchen när den började, klockan 04.00 på morgonen, rapporterar Sportbladet.

Vid slutsignal hade tittarantalet ökat till 949 000 personer.

Siffrorna gäller enbart de som såg matchen på linjärtv. Sedan tillkommer alla som såg matchen på SVT Play, men de siffrorna är inte klara ännu.

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I paus var tittarsiffran 847 000
malservice.aftonbladet.se
Spelades tidigt på måndagsmorgonen
TT
Matchen var slut strax före 06
www.dagensmedia.se
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