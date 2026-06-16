Nästan en miljon tittare såg Sverige besegra Tunisien

Många svenskar gick upp i ottan för att se Sverige besegra Tunisien med 5-1 i premiären i fotbolls-VM. Enligt mätföretaget MMS tittade 731 000 personer på matchen när den började, klockan 04.00 på morgonen, rapporterar Sportbladet.

Vid slutsignal hade tittarantalet ökat till 949 000 personer.

Siffrorna gäller enbart de som såg matchen på linjärtv. Sedan tillkommer alla som såg matchen på SVT Play, men de siffrorna är inte klara ännu.