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Ramsan ropades bland annat mot svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Homofobisk ramsa under svenska VM-premiären

Av Anders Hovne
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En homofobisk ramsa hördes från läktaren under den svenska VM-premiären mot Tunisien där det blev svensk seger med 5-1. Det rapporterar den spanska tidningen Marca, enligt Expressen.

Ramsan innehåller ordet ”puto”, slang för en manlig prostituerad och vanligt förekommande på mexikanska fotbollsläktare, skriver The Athletic.

Ramsan är klassad som homofobisk av den mexikanska regeringens kommission mot diskriminering. Den hördes i samband med insparkar från båda lagens målvakter.

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Ramsan hördes under andra halvlek
www.marca.com
Speakern uppmanade publiken att sluta ropa ramsan
Expressen
Det mexikanska förbundet har tidigare bötfällts för ramsan
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