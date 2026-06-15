Homofobisk ramsa under svenska VM-premiären

En homofobisk ramsa hördes från läktaren under den svenska VM-premiären mot Tunisien där det blev svensk seger med 5-1. Det rapporterar den spanska tidningen Marca, enligt Expressen.

Ramsan innehåller ordet ”puto”, slang för en manlig prostituerad och vanligt förekommande på mexikanska fotbollsläktare, skriver The Athletic.

Ramsan är klassad som homofobisk av den mexikanska regeringens kommission mot diskriminering. Den hördes i samband med insparkar från båda lagens målvakter.