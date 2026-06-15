Zlatan nobbade premiären – dök upp på Trumps gala

Samtidigt som Sverige krossade Tunisien i VM-premiären satt Zlatan Ibrahimovic bänkad framför Donald Trumps UFC-gala utanför Vita huset. Det rapporterar flera medier.

I en video på Instagram berättade Zlatan, vars MMA-intresse är känt sedan tidigare, att han var på plats.

– Det känns fantastiskt. Det här är något som jag aldrig hade förväntat mig, men låt oss njuta och hoppas på bra kamp, sa han i klippet.

Efter matchen sa den svenske mittfältaren Jesper Karlström till Sportbladet att han tycker att Zlatan kunde ha prioriterat den svenska premiären.

– Men han kanske kommer nästa match.

Sverige besegrade Tunisien med 5–1.