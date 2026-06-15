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Zlatan Ibrahimovic och Tom Brady. Arkivbild. (Fabio Ferrari /AP/TT)
Trumps USASveriges VM-resa

Zlatan nobbade premiären – dök upp på Trumps gala

Av Ebba Örn
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Samtidigt som Sverige krossade Tunisien i VM-premiären satt Zlatan Ibrahimovic bänkad framför Donald Trumps UFC-gala utanför Vita huset. Det rapporterar flera medier.

I en video på Instagram berättade Zlatan, vars MMA-intresse är känt sedan tidigare, att han var på plats.

– Det känns fantastiskt. Det här är något som jag aldrig hade förväntat mig, men låt oss njuta och hoppas på bra kamp, sa han i klippet.

Efter matchen sa den svenske mittfältaren Jesper Karlström till Sportbladet att han tycker att Zlatan kunde ha prioriterat den svenska premiären.

– Men han kanske kommer nästa match.

Sverige besegrade Tunisien med 5–1.

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Zlatan skickade samtidigt en hälsning till det svenska laget i Fox News
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Galan pågick samtidigt som Sveriges match
Aftonbladet
Totalt bjöd kvällen på sju UFC-matcher
CNN
80-årsfirandet sammanföll med firandet av USA 250 år
Reuters  · Ofta betalvägg
Enligt norska Dagbladet var så många som 80 000 personer utanför arenan
www.dagbladet.no
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