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Gabriel Gudmundsson fick hjälp av planen. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Gudmundssons besked efter bytet: ”Ingen skada”

Av Anders Hovne
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Med en halvtimme kvar av VM-premiären mot Tunisien tvingades den svenske yttermittfältaren Gabriel Gudmundsson byta efter att ha fått problem. Men efter matchen kommer lugnande besked, rapporterar Fotbollskanalen.

– Det var ingen skada, säger Gudmundsson.

I stället handlar det om att en tidigare sjukdom gjorde sig påmind och att han fick kramp.

Gudmundsson ersattes av Elliot Stroud.

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www.fotbollskanalen.se
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TT
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