Gudmundssons besked efter bytet: ”Ingen skada”

Med en halvtimme kvar av VM-premiären mot Tunisien tvingades den svenske yttermittfältaren Gabriel Gudmundsson byta efter att ha fått problem. Men efter matchen kommer lugnande besked, rapporterar Fotbollskanalen.

– Det var ingen skada, säger Gudmundsson.

I stället handlar det om att en tidigare sjukdom gjorde sig påmind och att han fick kramp.

Gudmundsson ersattes av Elliot Stroud.