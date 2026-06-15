Gudmundssons besked efter bytet: ”Ingen skada”
Med en halvtimme kvar av VM-premiären mot Tunisien tvingades den svenske yttermittfältaren Gabriel Gudmundsson byta efter att ha fått problem. Men efter matchen kommer lugnande besked, rapporterar Fotbollskanalen.
– Det var ingen skada, säger Gudmundsson.
I stället handlar det om att en tidigare sjukdom gjorde sig påmind och att han fick kramp.
Gudmundsson ersattes av Elliot Stroud.
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