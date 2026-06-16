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Svenska fans firar efter segern från Tunisien. (Sofia Yaker /AP/TT)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Sveriges mardröm: Frankrike eller Brasilien kan vänta

Av Linnea Järkstig
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Sverige har fått en drömstart på VM och ser ut att gå vidare till sextondelsfinal. Men väl där ser vägen framåt inte jätteenkel ut. Enligt simuleringar från VG och Norsk Regnesentral är det mest sannolikt att Sverige kommer trea i gruppen. Det skulle troligen innebära Frankrike i en sextondelsfinal.

Därefter följer Brasilien som den näst mest sannolika motståndaren. Även Skottland, Marocko och Norge finns bland lagen som Sverige kan ställas mot beroende på hur gruppspelet slutar.

Men mycket återstår innan dess. Sveriges placering i gruppen och resultatet i de andra grupperna kommer att påverka vilken väg det blir för Blågult i slutspelet. Sverige har enligt simuleringen 93,3 procents chans att ta sig till slutspel.

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Sveriges mest sannolika motståndare i en sextondelsfinal

Frankrike – 23,8%

Brasilien – 22,1%

Skottland – 15,9%

Marocko – 13,8%

Norge – 11,0%

Senegal – 5,4%

Tyskland – 2,1%

Irak – 0,9%

USA – 0,9%

Källa: VG:s simulering

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Fotbolls-VMSveriges VM-resaFotboll