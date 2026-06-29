Drömmen krossades: ”Det var mitt öde”

Omer al-Toum drömde om att representera Sudan i fotbollslandslaget. Men drömmen krossades av det blodiga kriget i Sudan när en sprängladdning exploderade i hans hem förra hösten. Han tvingades amputera ena benet och ena armen, rapporterar AP.

– När jag såg att mitt ben hade amputerats förstod jag att det var mitt öde, säger han.

Men även om drömmen om en fotbollskarriär har försvunnit har han funnit en ny dröm vid sidan av planen, att bli fotbollstränare.

– Så länge du fortfarande andas kan du göra många saker. Och när Gud tar något ifrån dig kommer han också att ge dig något annat i stället, säger han.