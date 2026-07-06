ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Forensisk utgrävning i utkanten av Khartoum efter RSF:s våld, bilden är från 20 april. (Bernat Armangue/AP/TT)
Kriget i Sudan

FN befarar eskalerande våld av paramilitära RSF

Av Helena Sällström
Publicerad:

FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) kräver en skyndsam utredning av paramilitära RSF:s misstänkta övergrepp mot befolkningen i staden el-Obeid i Sudan, skriver AFP.

Rådet pekar på möjliga krigsbrott som drönarattacker mot sjukhus, utbrett sexuellt våld och att svält används som vapen.

Staden ligger i regionen Kordofan och har varit omringad av RSF i flera månader. FN befarar att invånarna kan drabbas av liknande våld som i al-Fashir, där en tidigare utredning slog fast att belägringen och intagandet bar kännetecken på folkmord.

Kriget i Sudan har pågått sedan 2023. Tiotusentals människor har dödats och miljoner tvingats på flykt i striderna mellan RSF och Sudans armé.

Storbritanniens representant: ”Det räcker inte att uttrycka chock och oro, vi måste handla”
AFP  · Ofta betalvägg
RSF har nekat till anklagelserna
Reuters  · Ofta betalvägg
karta
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Kriget i SudanSudanAfrika