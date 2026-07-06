FN befarar eskalerande våld av paramilitära RSF

Forensisk utgrävning i utkanten av Khartoum efter RSF:s våld, bilden är från 20 april.

FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) kräver en skyndsam utredning av paramilitära RSF:s misstänkta övergrepp mot befolkningen i staden el-Obeid i Sudan, skriver AFP.

Rådet pekar på möjliga krigsbrott som drönarattacker mot sjukhus, utbrett sexuellt våld och att svält används som vapen.

Staden ligger i regionen Kordofan och har varit omringad av RSF i flera månader. FN befarar att invånarna kan drabbas av liknande våld som i al-Fashir, där en tidigare utredning slog fast att belägringen och intagandet bar kännetecken på folkmord.

Kriget i Sudan har pågått sedan 2023. Tiotusentals människor har dödats och miljoner tvingats på flykt i striderna mellan RSF och Sudans armé.