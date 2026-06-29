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Tariq Abuzeid. (AP)
Kriget i Sudan

Kriget har förvandlat Khartum till en spökstad

Av Adam Lindh
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Kriget i Sudan har pågått i tre år. Tiotusentals människor har dött och miljontals har tvingats på flykt, rapporterar AP. Hos många av dem som överlevt och flytt syns krigets spår i form av ärr och amputationer.

Huvudstaden Khartum har förvandlats till en spökstad med provisoriska gravplatser och gator täckta av tomhylsor, granatsplitter och odetonerad ammunition.

Tariq Abuzeid ägnade år åt att samla in pengar för att driva soppkök från sitt hem och ge medicin till sjuka. Men efter att ha hamnat mitt i en beskjutning 2023 tvingades hans högra ben amputeras.

– Jag brukade hjälpa människor. Nu känner jag mig som en börda, säger han.

Nästan tre år senare lever han fortfarande med följderna av skadan. Hans immunförsvar är nedsatt och han har haft svårt att få tag på en protes och en rullstol. Trots det har han fortsatt sitt volontärarbete och serverar fortfarande mat från sin bakgård.

Tusentals av offren är fortfarande oidentifierade
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Tariq Abuzeid hade precis delat ut mat när beskjutningen började
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Kriget i SudanSudanAfrika