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Rashiqa Alqadi håller barnbarnet Anfal Aljozoor, 11 i byn Qoz Nafisa i Sudan. (Bernat Armangue /AP/TT)
Kriget i Sudan

Hundratals barn dödade eller skadade i Sudan i år

Av Helena Sällström
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Fler än 300 barn har dödats eller skadats i krigets Sudan det senaste halvåret, uppger Unicef enligt AP. Framför allt är det drönaranfall som barnen fallit offer för.

– Barn fångas i en skoningslös cykel av våld, flykt och förlust, säger organisationens Sudanchef Sheldon Yett enligt ett pressmeddelande.

På måndagen fördömde FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) våldet i Sudan, däribland det utbredda sexuella våldet.

Sudans armé och paramilitära RSF har stridit mot varandra sedan april 2023. Totalt har minst 59 000 människor dödats sedan krigsutbrottet.

13 miljoner människor har drivits på flykt
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UNHRC uppmanar till en akut utredning av krigsbrott
TT
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bakgrund · BBC
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