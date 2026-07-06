Hundratals barn dödade eller skadade i Sudan i år

Rashiqa Alqadi håller barnbarnet Anfal Aljozoor, 11 i byn Qoz Nafisa i Sudan.

Fler än 300 barn har dödats eller skadats i krigets Sudan det senaste halvåret, uppger Unicef enligt AP. Framför allt är det drönaranfall som barnen fallit offer för.

– Barn fångas i en skoningslös cykel av våld, flykt och förlust, säger organisationens Sudanchef Sheldon Yett enligt ett pressmeddelande.

På måndagen fördömde FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) våldet i Sudan, däribland det utbredda sexuella våldet.

Sudans armé och paramilitära RSF har stridit mot varandra sedan april 2023. Totalt har minst 59 000 människor dödats sedan krigsutbrottet.