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Flygplatsen i Leipzig på onsdagen. (Tobias Junghanns /AP/TT / AP)
Drönarlarmen i Europa

Drönare med bomb upptäckt på tysk flygplats

Av Tor Gasslander
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En drönare med en sprängladdning hittades på en flygplats i tyska Leipzig sent på tisdagskvällen, rapporterar Focus.

Flera flyg har omdirigerats med hänvisning till säkerheten. Drönaren ska ha hittats i närheten av ett ukrainskt flygplan, och enligt den tyska tabloiden Bild utreder polisen händelsen som ett attentatsförsök.

Det finns i nuläget inga kända misstänkta.

Focus direktrapporterar
live · www.focus.de
Enligt Bilds uppgifter ska detonatorn till drönaren vara defekt (tyska)
www.bild.de
En närmare undersökning av drönaren ska ha konstaterat att den innehöll en sprängladdning
TT
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