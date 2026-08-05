Drönare med bomb upptäckt på tysk flygplats

En drönare med en sprängladdning hittades på en flygplats i tyska Leipzig sent på tisdagskvällen, rapporterar Focus.

Flera flyg har omdirigerats med hänvisning till säkerheten. Drönaren ska ha hittats i närheten av ett ukrainskt flygplan, och enligt den tyska tabloiden Bild utreder polisen händelsen som ett attentatsförsök.

Det finns i nuläget inga kända misstänkta.