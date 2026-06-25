Efter AI-stoppet – EU i samtal med Trump om Anthropic

EU har diskuterat tillgång till Anthropics mest avancerade AI-modeller Fable och Mythos med Trumpadministrationen. Detta efter att USA begränsat utländska medborgares tillgång till tekniken, skriver Bloomberg.

Frågan diskuterades tidigare i veckan när EU:s techkommissionär Henna Virkkunen besökte Washington.

– Jag har själv tagit upp frågan med Trumpadministrationen. Vi har också fört samtal med Anthropic, säger Virkkunen.