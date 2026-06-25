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Henna Virkkunen. (Omar Havana /AP/TT / AP)
Stoppet för Anthropics modeller

Efter AI-stoppet – EU i samtal med Trump om Anthropic

Av Aron Sigblad
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EU har diskuterat tillgång till Anthropics mest avancerade AI-modeller Fable och Mythos med Trumpadministrationen. Detta efter att USA begränsat utländska medborgares tillgång till tekniken, skriver Bloomberg.

Frågan diskuterades tidigare i veckan när EU:s techkommissionär Henna Virkkunen besökte Washington.

– Jag har själv tagit upp frågan med Trumpadministrationen. Vi har också fört samtal med Anthropic, säger Virkkunen.

Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken

  • Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
  • Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
  • USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
  • Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
  • Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.
EU-kommissionen förbereder samtidigt en handlingsplan för AI och cybersäkerhet
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Läs tidigare

Inget genombrott efter Anthropics Vita huset-möte (17 juni)
www.politico.com
Källor: ”Anthropic har inte varit jättebra på att tala med administrationen”
www.axios.com
AI-bolaget efter mötet: ”Alla arbetar för en snabb lösning”
www.theinformation.com
Så förlorade Anthropic först Vita husets förtroende och sedan sin flaggskeppsprodukt
Washington Post  · Ofta betalvägg
Bakom kulisserna: Bråket om Anthropics AI-modeller
The Verge
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Stoppet för Anthropics modeller