Efter AI-stoppet – EU i samtal med Trump om Anthropic
EU har diskuterat tillgång till Anthropics mest avancerade AI-modeller Fable och Mythos med Trumpadministrationen. Detta efter att USA begränsat utländska medborgares tillgång till tekniken, skriver Bloomberg.
Frågan diskuterades tidigare i veckan när EU:s techkommissionär Henna Virkkunen besökte Washington.
– Jag har själv tagit upp frågan med Trumpadministrationen. Vi har också fört samtal med Anthropic, säger Virkkunen.
Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken
- Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
- Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
- USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
- Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
- Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.
Läs tidigare
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen