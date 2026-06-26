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President Donald Trump och Open AI-chefen Sam Altman vid G7-mötet förra veckan. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Stoppet för Anthropics modeller

Källor: USA ber Open AI lansera ny modell stegvis

Av Andreas Victorzon
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Vita huset har bett Open AI att lansera nya AI-modellen GPT 5.6 i etapper så att de organisationer som får tidig tillgång kan granskas av USA:s regering, uppger källor för Financial Times.

Open AI planerar att smyglansera den till över 20 samarbetspartner, som samtliga behöver godkännas av Trumpadministrationen, enligt källorna.

Bakgrunden är regeringens oro för de nya kraftfulla modellernas förmåga att penetrera bland annat cybersäkerhetsförsvar, något som också fått USA att införa exportkontroller på AI-modeller från rivalen Anthropic.

Begäran kommer från finansdepartementet
Financial Times  · Ofta betalvägg
Modellerna befaras kunna användas för att störa samhällskritiska sektorer eller läcka till Kina
Direkt  · Ofta betalvägg

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