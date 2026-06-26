Källor: USA ber Open AI lansera ny modell stegvis

Vita huset har bett Open AI att lansera nya AI-modellen GPT 5.6 i etapper så att de organisationer som får tidig tillgång kan granskas av USA:s regering, uppger källor för Financial Times.

Open AI planerar att smyglansera den till över 20 samarbetspartner, som samtliga behöver godkännas av Trumpadministrationen, enligt källorna.

Bakgrunden är regeringens oro för de nya kraftfulla modellernas förmåga att penetrera bland annat cybersäkerhetsförsvar, något som också fått USA att införa exportkontroller på AI-modeller från rivalen Anthropic.