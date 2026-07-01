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Vita huset stoppade Anthropics-modeller. (Patrick Sison /AP/TT)
Stoppet för Anthropics modeller

Vita husets nya besked: Anthropics-modeller tillåts

Av Alice Hermansson
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Blockeringen av AI-bolaget Anthropics mest avancerade modeller har hävts av den amerikanska regeringen, rapporterar Axios. Beskedet innebär att användare återigen får använda Fable 5 och Mythos 5.

”Vi kommer att börja återställa åtkomsten i morgon”, skriver Anthropic på X natten mot onsdagen.

I början av juni införde Vita huset exportstopp för de då nylanserade AI-modellerna och menade att de utgjorde en betydande risk för nationens säkerhet. Beslutet kritiserades hårt av Anthropic, som menade att oron var oproportionerlig och skadlig för hela branschen.

Dessutom har AI-jätten varit i konflikt med Trumpstyret sedan bolaget inte tillåtit USA:s försvar att använda dess teknik för massövervakning och autonoma vapen.

AI-jätten uppger att de arbetat nära Vita huset de senaste veckorna
www.axios.com
Amerikanska regeringen bekräftar uppgifterna
BBC
Claude Mythos bättre än nästan alla människor på att hitta och utnyttja sårbarheter.
TT
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