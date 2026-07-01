Vita husets nya besked: Anthropics-modeller tillåts

Blockeringen av AI-bolaget Anthropics mest avancerade modeller har hävts av den amerikanska regeringen, rapporterar Axios. Beskedet innebär att användare återigen får använda Fable 5 och Mythos 5.

”Vi kommer att börja återställa åtkomsten i morgon”, skriver Anthropic på X natten mot onsdagen.

I början av juni införde Vita huset exportstopp för de då nylanserade AI-modellerna och menade att de utgjorde en betydande risk för nationens säkerhet. Beslutet kritiserades hårt av Anthropic, som menade att oron var oproportionerlig och skadlig för hela branschen.

Dessutom har AI-jätten varit i konflikt med Trumpstyret sedan bolaget inte tillåtit USA:s försvar att använda dess teknik för massövervakning och autonoma vapen.