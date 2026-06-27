USA ger 100 företag tillgång till AI-modellen Mythos
USA släpper på blockering av Anthropics AI-modell Mythos för 100 företag och organisationer, skriver Semafor.
Mythos anses vara en av de kraftfullaste modellerna på marknaden både när det gäller cyberangrepp och cyberförsvar.
”Jag bedömer att det nu finns säkerhetsspärrar på plats som gör att vi kan tillåta att vissa betrodda partner får tillgång”, skriver USA:s handelsminister Howard Lutnick i ett mejl till tidningen.
Vita huset stoppade i förra veckan användningen av modellen för kunder utanför USA, vilket ledde till att företaget stängde tillgången helt och hållet.
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