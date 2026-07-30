Efter förbudet: Polisen tar fram egen Pridetröja

Polismyndigheten förbjöd tidigare i år sina anställda att bära uniform privat i Prideparaden. I Stockholm har polisen i stället tagit fram en egen t-shirt åt medarbetare som deltar i paraden, rapporterar Ekot.

Om en medarbetare bryter mot uniformsförbudet kan det få flera konsekvenser.

– Då kommer det att bli någon form av arbetsrättslig utredning, säger Ola Östling, presstalesperson hos polisen.