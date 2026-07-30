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Polisen i region Stockholm har tagit fram egna Pridetröjor. (Polismyndigheten)
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Efter förbudet: Polisen tar fram egen Pridetröja

Av Alice Hermansson
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Polismyndigheten förbjöd tidigare i år sina anställda att bära uniform privat i Prideparaden. I Stockholm har polisen i stället tagit fram en egen t-shirt åt medarbetare som deltar i paraden, rapporterar Ekot.

Om en medarbetare bryter mot uniformsförbudet kan det få flera konsekvenser.

– Då kommer det att bli någon form av arbetsrättslig utredning, säger Ola Östling, presstalesperson hos polisen.

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