ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Publik inför Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons tal under Almedalsveckan. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetPridefestivalerna

Ledare: Helt förståeligt att SD utesluts från Pride

Av Alice Hermansson
Publicerad:

En rad olika ämnen avhandlas på torsdagens ledarsidor.

I DN skriver Lilian Sjölund om den pågående Pridefestivalen i Stockholm och hur den har blivit föremål för ett politiskt kulturkrig. Organisationen har beslutat att Sverigedemokraterna ännu en gång inte tillåts delta i paraden. Sjölund menar att det är ett ”uppfriskande” beslut eftersom partiet genom åren har röstat emot reformer för hbtqi-personers rättigheter.

”Hbtq-personer, som ständigt får utstå hot och hat, förtjänar att en vecka om året få glädjas tillsammans. I trygghet, utan hyckleri”, skriver hon.

Tvära kast till DI:s ledarredaktion, som skriver om det stundande riksdagsvalet. Torun Nilsson argumenterar för att det finns två livspussel som politikerna måste ta hänsyn till: ett som rör småbarnsåren och ett som handlar om slitsamma yrken. Hon menar att ett större fokus på kvinnors livspussel kan locka mittenväljare till Tidösidan.

”Här finns en öppning för regeringen, om Tidöpartierna är beredda att lägga gamla käpphästar åt sidan”, skriver hon.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Ebba Busch har svikit löftet till pensionärerna
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Lilian Sjölund: Om SD vill delta i Pride finns en enkel lösning
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Torun Nilsson: Livspusslet är en chans att plocka röster på slutet
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Socialdemokraterna hotar rikets säkerhet
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A. M. Eriksson: Till kulturelitismens försvar
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Erik Thyselius: Kinas mineralmakt måste brytas
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

Annons
Överraska med blommor till sommarens firanden – leverans direkt till dörren
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KlimathotetPridefestivalernaLedarsvepetLedareDagens NyheterSydsvenskanSverigedemokraternaEnergi & råvarorKlimat & miljö