Ledare: Helt förståeligt att SD utesluts från Pride

En rad olika ämnen avhandlas på torsdagens ledarsidor.

I DN skriver Lilian Sjölund om den pågående Pridefestivalen i Stockholm och hur den har blivit föremål för ett politiskt kulturkrig. Organisationen har beslutat att Sverigedemokraterna ännu en gång inte tillåts delta i paraden. Sjölund menar att det är ett ”uppfriskande” beslut eftersom partiet genom åren har röstat emot reformer för hbtqi-personers rättigheter.

”Hbtq-personer, som ständigt får utstå hot och hat, förtjänar att en vecka om året få glädjas tillsammans. I trygghet, utan hyckleri”, skriver hon.

Tvära kast till DI:s ledarredaktion, som skriver om det stundande riksdagsvalet. Torun Nilsson argumenterar för att det finns två livspussel som politikerna måste ta hänsyn till: ett som rör småbarnsåren och ett som handlar om slitsamma yrken. Hon menar att ett större fokus på kvinnors livspussel kan locka mittenväljare till Tidösidan.

”Här finns en öppning för regeringen, om Tidöpartierna är beredda att lägga gamla käpphästar åt sidan”, skriver hon.