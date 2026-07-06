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Till vänster: Bild från pridetåget i Malmö 2018. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. Till höger: Martin Melin är rättspolitisk talesperson för Liberalerna. (Johan Nilsson/TT, Lars Schröder/TT)
Pridefestivalerna

L-toppen efter hatramsan: ”Spottar polisen i ansiktet”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under lördagens prideparad i Malmö skanderade personer i Vänsterpartiets del av tåget att ”hela Malmö hatar poliser” – något som Liberalernas rättspolitiske talesperson Martin Melin nu kallar för ”respektlöst och provocerande”, rapporterar TV4.

Han menar att ramsan ”drar en hel yrkeskår över kammen” och framhåller att enskilda handlingar som begås av poliser ska kunna kritiseras, men att rop om att man ”hatar hela kåren rimmar illa”.

– Det är att spotta polisen i ansiktet, säger Melin, som tidigare arbetade som polis, till TV4.

Vänsterpartiet i Malmös ordförande Tova Karnerud har till Sydsvenskan sagt att ramsan avser det man menar är rasism och homofobi inom polisen.

– Vi hatar så klart inte polisen som myndighet eller så, sade Karnerud i helgen.

Martin Melin: ”Det här är strukturellt”
www.tv4.se
Här skanderar Vänsterpartiet ”Hela Malmö hatar polisen” – mitt i pridetåget
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Aftonbladet
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PridefestivalernaSkåne länMalmöMartin MelinLiberalernaVänsterpartietPolitikPolismyndighetenRättspolitik