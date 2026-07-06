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Till vänster: Martin Melin (L) i riksdagen 2024. (Janerik Henriksson/TT, Jessica Gow/TT)
Pridefestivalerna

Liberalerna kräver debatt om polisen med Vänsterpartiet

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Liberalerna har begärt att riksdagen kallar till en extrainsatt debatt för att få reda på vad Vänsterpartiet tycker om svensk polis, uppger partiets rättspolitiske talesperson Martin Melin för TT. Melin hoppas att debatten ska kunna hållas trots att riksdagen till stor del har tagit sommarledigt.

Begäran kommer efter att vänsterpartistiska deltagare i helgens pridetåg i Malmö skanderade ”hela Malmö hatar poliser”, vilket flera medier har rapporterat om. Ramsan har bland annat väckt ilska hos justitieminister Gunnar Strömmer, som har kallat händelsen för ”helt skandalös”.

Se när vänsterpartisterna skanderar
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Vänsterpartiets rop i pridetåget: ”Hela Malmö hatar poliser”
Sveriges Television
Melin: ”Vi vill höra formellt vad V tycker om svensk polis”
TT
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PridefestivalernaSkåne länMalmöGunnar StrömmerMartin MelinLiberalernaVänsterpartietPolismyndighetenPolitik