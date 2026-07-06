Liberalerna kräver debatt om polisen med Vänsterpartiet

Liberalerna har begärt att riksdagen kallar till en extrainsatt debatt för att få reda på vad Vänsterpartiet tycker om svensk polis, uppger partiets rättspolitiske talesperson Martin Melin för TT. Melin hoppas att debatten ska kunna hållas trots att riksdagen till stor del har tagit sommarledigt.

Begäran kommer efter att vänsterpartistiska deltagare i helgens pridetåg i Malmö skanderade ”hela Malmö hatar poliser”, vilket flera medier har rapporterat om. Ramsan har bland annat väckt ilska hos justitieminister Gunnar Strömmer, som har kallat händelsen för ”helt skandalös”.