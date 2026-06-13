ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Efter sammanslagningen med DMK Group äger Arla nu en ”omfattande ysteriverksamhet” med hundratals anställda i Ryssland, rapporterar TT. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Omvärldens svar

Efter jätteaffären – nu äger Arla ryska ostfabriker

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Arla har slagits samman med det tyska mejeriföretaget DMK Group och äger numera en ”omfattande ysteriverksamhet” med hundratals anställda i Ryssland, rapporterar TT.

Det beror på att DMK Group har stannat kvar med produktion i landet, medan andra mejeriföretag – däribland Arla – valde att lämna landet efter den storskaliga invasionen av Ukraina 2022.

Arla har tidigare uppgett att frågan om verksamheten i Ryssland skulle hanteras efter att sammanslagningen av bolagen trädde i kraft, vilket skedde den 1 juni. I en kommentar till TT menar Arlas vd Cecilia Kocken att man först nu kan ”fatta konkreta beslut”.

”Samtidigt har vi ett ansvar att hantera situationen för de lokala medarbetarna på ett korrekt och respektfullt sätt”, skriver Kocken.

Arla: Sammanslagningen ska stärka livsmedelsproduktionen i Sverige
TT
Arla stoppar verksamhet i Ryssland (8 mars 2022)
www.atl.nu
Hårdare konkurrens – och nytt vinstrekord för Arla (18 februari)
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Omvärldens svarTysklandRysslandUkrainaArlaLivsmedelsindustriM&A, fusioner och förvärv