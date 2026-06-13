Efter jätteaffären – nu äger Arla ryska ostfabriker

Efter sammanslagningen med DMK Group äger Arla nu en ”omfattande ysteriverksamhet” med hundratals anställda i Ryssland, rapporterar TT.

Arla har slagits samman med det tyska mejeriföretaget DMK Group och äger numera en ”omfattande ysteriverksamhet” med hundratals anställda i Ryssland, rapporterar TT.

Det beror på att DMK Group har stannat kvar med produktion i landet, medan andra mejeriföretag – däribland Arla – valde att lämna landet efter den storskaliga invasionen av Ukraina 2022.

Arla har tidigare uppgett att frågan om verksamheten i Ryssland skulle hanteras efter att sammanslagningen av bolagen trädde i kraft, vilket skedde den 1 juni. I en kommentar till TT menar Arlas vd Cecilia Kocken att man först nu kan ”fatta konkreta beslut”.

”Samtidigt har vi ett ansvar att hantera situationen för de lokala medarbetarna på ett korrekt och respektfullt sätt”, skriver Kocken.