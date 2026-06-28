Efter kontroverserna – Iran är utslagna ur VM

Under natten till söndagen stod det klart att Iran inte går vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM. Slutresultatet 3–3 mellan Österrike och Algeriet gjorde att båda lagen tog sig till slutspel, men innebar samtidigt att Iran inte blev en av de åtta bästa grupptreorna, skriver Aftonbladet.

Kriget mellan USA och Iran har lett till att det iranska landslaget haft väldigt speciella förutsättningar under mästerskapet. Laget har bland annat tvingats ha sin bas i Mexiko, trots att man har spelat alla sina matcher i USA.

– Vi har klagat på det här ända från start. Det här VM:et är en katastrof. En katastrof, sa anfallaren Mehdi Taremi efter Irans sista gruppspelsmatch.