Gruppspelet är klart – här är lagen som spelar 16-delsfinal

Under natten till söndagen spelades de sista gruppspelsmatcherna i VM, vilket innebär att det nu står klart vilka lag som har tagit sig vidare till 16-delsfinal.

För flera av de stora nationerna väntar möten som åtminstone på papperet bör ses som enkla. Det gäller exempelvis Argentina, som ställs mot Kap Verde – men även Frankrikes match mot Sverige.