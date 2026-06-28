Gruppspelet är klart – här är lagen som spelar 16-delsfinal
Under natten till söndagen spelades de sista gruppspelsmatcherna i VM, vilket innebär att det nu står klart vilka lag som har tagit sig vidare till 16-delsfinal.
För flera av de stora nationerna väntar möten som åtminstone på papperet bör ses som enkla. Det gäller exempelvis Argentina, som ställs mot Kap Verde – men även Frankrikes match mot Sverige.
Här är lagen som möts i 16-delsfinal
Kanada – Sydafrika
Brasilien – Japan
Tyskland – Paraguay
Nederländerna – Marocko
Elfenbenskusten – Norge
Frankrike – Sverige
Mexiko – Ecuador
England – Kongo-Kinshasa
Belgien – Senegal
USA – Bosnien och Hercegovina
Spanien – Österrike
Portugal – Kroatien
Schweiz – Algeriet
Australien – Egypten
Argentina – Kap Verde
Colombia – Ghana
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