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Argentina och Lionel Messi möter Kap Verde i 16-delsfinal. (Tony Gutierrez/AP/TT)
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Gruppspelet är klart – här är lagen som spelar 16-delsfinal

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under natten till söndagen spelades de sista gruppspelsmatcherna i VM, vilket innebär att det nu står klart vilka lag som har tagit sig vidare till 16-delsfinal.

För flera av de stora nationerna väntar möten som åtminstone på papperet bör ses som enkla. Det gäller exempelvis Argentina, som ställs mot Kap Verde – men även Frankrikes match mot Sverige.

Här är lagen som möts i 16-delsfinal

Kanada – Sydafrika
Brasilien – Japan
Tyskland – Paraguay
Nederländerna – Marocko
Elfenbenskusten – Norge
Frankrike – Sverige
Mexiko – Ecuador
England – Kongo-Kinshasa
Belgien – Senegal
USA – Bosnien och Hercegovina
Spanien – Österrike
Portugal – Kroatien
Schweiz – Algeriet
Australien – Egypten
Argentina – Kap Verde
Colombia – Ghana

Slutspelsträdet på Fotbollskanalen
www.fotbollskanalen.se
Slutspelsträdet och samtliga resultat på The Guardians hemsida
www.theguardian.com
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