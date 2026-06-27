ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Isak Hien. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMMästerskapet

Isak Hien efter skadan: ”En dröm som avslutats i förtid”

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Sveriges mittback Isak Hien skadade sig så pass illa under matchen mot Japan att han fått resa hem från VM. I ett inlägg på Instagram skriver han hur tacksam han är över att ha fått vara med.

”En dröm som blivit verklighet, men som tyvärr avslutats i förtid för min del”, skriver han.

Assisterande förbundskaptenen Andreas Georgson säger till Aftonbladet att det är ”hjärtskärande” att Hien tvingas lämna VM, men att han kommer att komma tillbaka starkare.

Enligt Svenska fotbollförbundet ska Hien vara borta från fotbollen under en tid.

”Framåt Sverige! I’ll be back”, skriver Hien i sitt inlägg.

Omni förklararDärför glänste Messi, 38, och därför blev det fiasko för Ronaldo, 41

Omni Mer
Isak Hien på Instagram
www.instagram.com
Hien skadade sig på baksidan av sitt vänstra lår
Aftonbladet
Sverige spelar sextondelsfinal mot Frankrike på tisdag klockan 23.00
TT
I inlägget tackar Hien supportrarna, grabbarna i laget och sin familj
Aftonbladet
Annons
Boka sommarens hotell – spara upp till 25% hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMMästerskapetIsak HienAndreas GeorgsonSvenska fotbollförbundetSvFF, Svenska fotbollförbundetFotbollHerrlandslaget i fotboll