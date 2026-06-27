Isak Hien efter skadan: ”En dröm som avslutats i förtid”

Sveriges mittback Isak Hien skadade sig så pass illa under matchen mot Japan att han fått resa hem från VM. I ett inlägg på Instagram skriver han hur tacksam han är över att ha fått vara med.

”En dröm som blivit verklighet, men som tyvärr avslutats i förtid för min del”, skriver han.

Assisterande förbundskaptenen Andreas Georgson säger till Aftonbladet att det är ”hjärtskärande” att Hien tvingas lämna VM, men att han kommer att komma tillbaka starkare.

Enligt Svenska fotbollförbundet ska Hien vara borta från fotbollen under en tid.

”Framåt Sverige! I’ll be back”, skriver Hien i sitt inlägg.