VM-svepet: Anklagas för våldtäkt – gör succé i VM

Kap Verdes lagkapten Ryan Mendes utreds för våldtäkt, enligt den brasilianska tidningen Globo. (David J. Phillip/AP/TT)

Nattens resultat

Det var mållöst efter första halvlek i mötet mellan England och Panama. Men i den 62:a matchminuten ändrade Jude Bellingham på den saken. Matchen slutade 2–0 till England efter ett historiskt mål av Harry Kane – som du kan läsa mer om längre ner. Kroatien tog ledningen mot Ghana i första halvleken, vilket sedan stod sig länge. Men i matchminut 77 kvitterade ghananerna genom ett mål som godkändes först efter VAR-granskning. Kroatien svarade emellertid snabbt och vann med 2–1. Cristiano Ronaldo noterades inte i målprotokollet när hans Portugal mötte Colombia – men det gjorde å andra sidan ingen annan spelare heller. Matchen slutade 0–0, vilket innebär att Colombia vinner gruppen. Kongo-Kinshasa är sensationellt vidare till 16-delsfinal efter att i natt ha besegrat Uzbekistan med 3-1. Men det var en dramatisk match. Kongoleserna hamnade tidigt i underläge och i halvlek stod det 1–0 till Uzbekistan. Först efter en straff i andra halvlek lyckades man vända på steken. Det blev en målfest när Algeriet ställdes mot Österrike i Kansas City. Matchen slutade 3–3 och båda lagen nätade under tilläggstid i den andra halvleken. Den tidigare Manchester City-stjärnan Riyad Mahrez stod för två av Algeriets mål. Argentina tog som väntat hem segern mot Jordanien och Lionel Messi gjorde sitt 19:e VM-mål. Superstjärnan inledde dock på bänken i tillställningen som Argentina vann med 3–1. Redan innan matchen var det klart att Argentina skulle gå vidare till slutspel och att Jordanien var utslagna.

Nattens resultat.

Kane blev historisk – har gjort flest VM-mål för England

Harry Kane är inte bara den spelare som har gjort flest mål i det engelska landslaget genom tiderna. Nu är han också landets meste VM-målskytt någonsin. Med sin fullträff mot Panama har han gjort sammanlagt elva mål – ett mer än Gary Lineker. Efter matchen hyllas Kane av sin lagkamrat Jude Bellingham. – Energin han lägger ner som kapten, hur han leder oss. Hans nivå talar för sig själv. Han är den bäste, säger Bellingham. Läs mer här.

Uruguays straff mot spelarna: Måste flyga reguljärt

Efter en förlust och två oavgjorda matcher är VM över för Uruguay. Fiaskoresultatet innebär konsekvenser för spelarna i form av bökigare hemresor. Landets fotbollsförbund har nämligen avbokat det chartrade plan som skulle flyga hem spelarna till Uruguay efter mästerskapet. I stället kommer de att behöva boka sina egna resor. Under mästerskapet har det enligt uppgifter funnits en stor frustration i både spelargruppen och ledarstaben. Läs mer här.

Uppgifter: Kap Verdes lagkapten utreds för våldtäkt

Anfallaren Ryan Mendes är lagkapten för Kap Verde i landets första VM någonsin. Nu kommer uppgifter om att han utreds för en våldtäkt som ska ha skett i mars i år. Den brasilianska tidningen Globo uppger att offret ska vara en kvinna som arbetade som tolk åt Kap Verde när landslaget besökte Nya Zeeland. Enligt kvinnan skedde våldtäkten efter att Mendes tog sig in i hennes hotellrum. Kvinnan och hennes man säger sig ha kontaktat både Fifa och Kap Verdes fotbollsförbund utan att få något svar. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

De svenska spelarna är medvetna om den fotbollsyra som råder i Sverige i samband med VM. Bilder på det vilda firandet runt om i landet efter Anthony Elangas kvittering mot Japan har nått landslaget. Det berättade både Jacob Widell-Zetterström och Ken Sema under onsdagen. – I slutändan handlar det inte om dig eller mig, utan det handlar om Sverige och vi vill göra det så bra vi kan för det här landet, säger Ken Sema, som blev inbytt i matchen mot Japan, till Aftonbladet. En som däremot inte spelade mot japanerna var målvakten Kristoffer Nordfeldt. Men trots att han vaktade målet de två första matcherna tog han beskedet om att han skulle petas i mötet med Japan ”otroligt bra”, enligt Sveriges assisterande förbundskapten Sebastian Larsson. – Det var såklart inte det roligaste beskedet att få. Men Grahams beslut grundar sig alltid i vilka som är våra bästa möjligheter att vinna kommande match, säger Larsson till Aftonbladet. Läs mer här och här.